200 площадок для уличных музыкантов создадут в Петербурге

200 мест для выступления уличных музыкантов определят в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более 200 мест для выступлений уличных музыкантов создадут в Петербурге. Этим вопросом занимается городской комитет по культуре. Именно там определяют места расположения площадок, где музыка не будет мешать жителям города.

- По предварительному запросу в районах города у нас таких мест будет более 200, - рассказал «Петербургскому дневнику» глава комитета по культуре Федор Болтин.

По его словам, сейчас власти обсуждают нормы, прописанные в новом варианте закона об уличных музыкантах.

Для выступлений будут определены места, разделенные по уровню звука. Где-то можно будет выступать с усилителем, где-то - только без него. Также для музыкантов установят единые правила, в том числе по организации выступлений и чистоте площадки после него. Также в законе пропишут нормы ответственности за нарушения.