Пять человек эвакуировали из-за пожара в жилой квартире на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Приморском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании в жилом доме на Комендантском проспекте поступило в 14:33 часов 29 сентября 2022 года. Горела квартира в многоэтажном доме, сообщили в пресс-службе МЧС по Северной столице. Бригада спасателей в составе 15 человек личного состава и трех пожарных машин немедленно выехали на вызов.

- Прибыв на место, спасатели увидели, что горит четырехкомнатная квартира общей площадью в 100 квадратных метров доме 25/1 по Комендантскому проспекту. Огонь объял около девяти "квадратов" обстановки на кухне, - сообщили в пресс-службе.

Из здания во время ЧП были эвакуированы пять человек. Сообщений о пострадавших не было.

Пожарные потушили огонь в течение получаса. В 15:09 огонь уже был ликвидирован. Специалистам предстоит установить причины возгорания.