Около 17 тысяч безработных зарегистрировано в Петербурге

Официально безработными в Петербурге числится около восьми тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице остается около 17 тысяч безработных горожан. Еще почти восемь - в простое, это персонал приостановивших работу заводов. Около четырех тысяч петербуржцев находятся в режиме неполной занятости. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

- В режиме простоя находятся 7946 человек. Это не считая работников ООО «Тойота Мотор». И еще 4078 петербуржцев находятся в режиме неполной занятости, - говорится в сообщении.

На данный момент уровень безработицы составляет 1,6%, число официально нетрудоустроенных составляет 17 144 человека, число вакансий в базе Центра занятости - 34 577.

В Петербурге работает 78 консультационных пунктов. 60 из них находятся на территории работодателей. При этом за теми работодателями, у которых есть риск необходимости увольнять работников, закреплен куратор от Центра занятости населения.

Кроме этого, существует база данных работодателей, которые готовы принять уволенных сотрудников. Безработным петербуржцам и работникам, которых вынужденно могут уволить, помогут временно трудоустроиться, переобучиться или открыть собственное дело в следующем году.