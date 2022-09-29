Детей на самокатах заметили на КАД Петербурга

Дети на электросамокатах катались по КАДу в Петербурге. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Четверо мальчиков устроили опасную поездку по КАДу Петербурга на электросамокатах. Детей, ехавших по обочине, заметили днем 29 сентября. Информация была срочно передана в дорожную службу, сотрудники которой забрали детей со скоростной трассы.

- Дети пробрались на магистраль из лесополосы 43 километре внутреннего кольца КАД. Их заметили по камерам наблюдения, установленным над проезжей частью, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

К моменту, когда за детьми приехала машина дорожной службы, на ходу оставался лишь один из электросамокатов, три остальных дети катили по обочине. Мимо них на скорости за 100 километров в час неслись автомобили.

Оказалось, что двоим задержанным мальчикам по 12 лет, третьему – девять. Четвертый возраста не назвал. Поскольку у дорожных служб нет полномочий задерживать несовершеннолетних, всех их отпустили восвояси.