Житель Петербурга 17 дней избивал свою девушку

Суд дал условный срок петербуржцу, 17 дней избивавшему девушку в новогодние праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина получил условный срок за то, что все новогодние выходные избивал свою девушку. Обвиняемый признался, что целых 17 дней, с 1 по 17 января, издевался над своей сожительницей. Все это происходило в поселке Парголово по улице Абрамова, 23. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Он бил ее по лицу, по голове, в область грудной клетки. Бил руками и кулаками. Девушке причинен тяжкий вред здоровью. Мужчина сам вызвал скорую, когда понял, что сожительница находится в критическом состоянии, - говорится в сообщении.

Такое поведение было вызвано ревностью. Также парень был не доволен поведением девушки и ее склонностью к алкоголю. Он объяснил, что убивать возлюбленную не собирался. Суд назначил обидчику три года условно.