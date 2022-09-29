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Общество29 сентября 2022 13:28

Рейсы в Киргизию из Петербурга с 30 сентября открывает Nordwind Airlines

Полеты в город Тамчы на берегу озера Иссык-Куль будут выполняться раз в неделю
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Nordwind Airlines начинает летать на озеро Иссык-Куль. Фото: пресс-служба аэропорта Пулково.

Nordwind Airlines начинает летать на озеро Иссык-Куль. Фото: пресс-служба аэропорта Пулково.

Дополнительные рейсы в Киргизию из Петербурга открывает авиакомпания Nordwind Airlines. С 30 сентября самолеты перевозчика начнут летать из Пулково в город Тамчы, расположенный у озера Иссык-Куль.

- Отправление рейса из аэропорта Пулково запланировано по пятницам в 23:20, прибытие в аэропорт Тамчы – в 07:15 на следующий день. Вылет обратного рейса из Тамчы в Санкт-Петербург запланирован по субботам в 08:55, прилет – в 11:35, - сообщает пресс-служба Пулково.

Самолет до Тамчы и обратно будет летать раз в неделю.

Это третье направление в Киргизии, куда из Петербурга летают самолеты. Восемь рейсов в неделю выполняется в Бишкек и семь - в Ош.