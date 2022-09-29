Капсулу с посланием потомкам заложили на Биржевом мосту в Петербурге

На Биржевом мосту заложили капсулу с посланием мостовикам будущего Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается капитальный ремонт Биржевого моста, который был закрыт на работы год назад. 29 октября 2022 года на мосту состоялась торжественная церемония при участии губернатора города Александра Беглова. Работники вместе с градоначальником заложили капсулу с посланием для потомков. Об этом сообщили в Смольном.

- Мы планируем торжественно открыть обновленный Биржевой мост к 320-й годовщине основания города. Возродим традицию императорской России – открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко дню рождения Петербурга, - отметил губернатор.

Ремонт моста начался 1 октября 2021 года. Уже 30 ноября 2022 года движение по мосту будет снова восстановлено, однако ремонт еще продолжится. Завершить работы планируется в мае 2023 года.

За минувший год выполнен большой объем работ. Отремонтированы все опоры, пролеты, разводные крылья, заменено бетонное покрытие проезжей части и тротуаров, восстановлен декор перил и фонарей. Сохранены все исторические элементы.