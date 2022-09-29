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Происшествия29 сентября 2022 13:58

Прокуратура и Росприроднадзор проверяют мусорный полигон под Гатчиной, где произошел оползень

Жители района пожаловались на жуткую вонь, возникшую после инцидента
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
"Вонючая" свалка не дает нормально дышать жителям Гатчины. Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора.

"Вонючая" свалка не дает нормально дышать жителям Гатчины. Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Сотрудники прокуратуры и инспекторы управления Роспотребнадзора выехали с проверкой на мусорный полигон в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти. Два дня назад здесь произошел оползень, обнаживший скрытые в терриконе пласты мусора. Произошел выброс свалочного газа.

- По обращению жителей Гатчины с жалобами на неприятный запах организована проверка с выездом на полигон ООО «Новый свет-ЭКО», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что 27 сентября на полигоне осыпалась стены мусорной горы. Сразу после этого в соцсетях жители Гатчинского района и Красного села начали жаловаться на удушающие «ароматы», из-за которых было невозможно открыть окно в доме.

Их обращения дошли до Росприроднадзора и областных властей. Губернатор региона дал поручение выяснить причины ЧП.

Руководство комитета по обращению с отходами уже пообещало, что как только все нарушения на полигоне будут устранены, ареал распространения запаха должен уменьшиться.