Прокуратура и Росприроднадзор проверяют мусорный полигон под Гатчиной, где произошел оползень

"Вонючая" свалка не дает нормально дышать жителям Гатчины. Фото: Северо-Западное управление Росприроднадзора.

Сотрудники прокуратуры и инспекторы управления Роспотребнадзора выехали с проверкой на мусорный полигон в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленобласти. Два дня назад здесь произошел оползень, обнаживший скрытые в терриконе пласты мусора. Произошел выброс свалочного газа.

- По обращению жителей Гатчины с жалобами на неприятный запах организована проверка с выездом на полигон ООО «Новый свет-ЭКО», - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, что 27 сентября на полигоне осыпалась стены мусорной горы. Сразу после этого в соцсетях жители Гатчинского района и Красного села начали жаловаться на удушающие «ароматы», из-за которых было невозможно открыть окно в доме.

Их обращения дошли до Росприроднадзора и областных властей. Губернатор региона дал поручение выяснить причины ЧП.

Руководство комитета по обращению с отходами уже пообещало, что как только все нарушения на полигоне будут устранены, ареал распространения запаха должен уменьшиться.