Мужчина взломал дверь в квартиру жительницы Петербурга и изнасиловал ее

В квартиру петербурженки на набережной Фонтанки в ночи вломился знакомец-насильник Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина взломал входную дверь в квартиру женщины и изнасиловал ее. Все произошло в ночь на 28 сентября 2022 года. 28-летняя жительница Адмиралтейского района была дома на набережной реки Фонтанки и совершенно не ожидала такого незваного гостя. Об этом сообщает "Мойка78".

- Женщина позвонила в полицию ночью 28 сентября и рассказала, что в ее квартиру вломился неизвестный человек и изнасиловал. Когда полиция прибыла на место, то заметила, что замок двери был взломан, - сообщает издание.

Потерпевшая рассказала, что возможно насильником был мужчина, которого она едва знала. Подозреваемого задержали уже через несколько минут. Им оказался житель Архангельской области. Ранее он был судим за грабежи, а также драки.

Сейчас мужчина находится в изоляторе. Возбуждены уголовные дела.