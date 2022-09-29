СК Петербурга возбудил уголовное дело о «массовом убийстве» во время Великой Отечественной войны

СК продолжает расследование преступлений времен Великой Отечественной войны. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге следователи продолжают изучать архивные документы для того, чтобы раскрыть преступления, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Управления Следкома.

- Были получены копии архивных документов, которые издавались в период Великой Отечественной войны в Павловске: на тот момент город назывался Слуцк. В них речь идет об убийствах немецкими военнослужащими мирного населения СССР, - говорится в сообщении.

Из архивных документов следует, что с 4 по 22 февраля 1942 года немецкие оккупанты расстреляли не менее шестнадцати мирных жителей Слуцка. Следствие займется сбором доказательств зверств в отношении ни в чем не виноватых людей. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ - «Массовое убийство».