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Общество29 сентября 2022 14:34

СК Петербурга возбудил уголовное дело о «массовом убийстве» во время Великой Отечественной войны

Ни в чем не виноватых людей расстреляли немцы в феврале 1942 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК продолжает расследование преступлений времен Великой Отечественной войны.

СК продолжает расследование преступлений времен Великой Отечественной войны.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге следователи продолжают изучать архивные документы для того, чтобы раскрыть преступления, которые были совершены немецко-фашистскими захватчиками во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Управления Следкома.

- Были получены копии архивных документов, которые издавались в период Великой Отечественной войны в Павловске: на тот момент город назывался Слуцк. В них речь идет об убийствах немецкими военнослужащими мирного населения СССР, - говорится в сообщении.

Из архивных документов следует, что с 4 по 22 февраля 1942 года немецкие оккупанты расстреляли не менее шестнадцати мирных жителей Слуцка. Следствие займется сбором доказательств зверств в отношении ни в чем не виноватых людей. Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ - «Массовое убийство».