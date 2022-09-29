За блин с тараканом житель Петербурга отсудил 16 тысяч рублей у кафе

Петербуржец отсудил 16 тысяч рублей за блин с тараканом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 16 тысяч рублей обошелся кафе блин с тараканом, который был подан зашедшему в заведение петербуржцу. Увидев у себя в тарелке мертвое насекомое, мужчина потребовал компенсации. Сначала напрямую, потом, после отказа - через суд. Там попавшему из-за таракана на больничный клиенту поверили.

- Суд постановил взыскать в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда, сумму, потраченную на блин, штраф и расходы по оплате заключения – почти 16 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба городского Управления службы судебных приставов.

Однако дирекция сети быстрого питания не спешила платить по счетам. Тогда дело передали судебным приставам. А они из-за блина с тараканом наложили запрет на регистрационные действия с шестью грузовиками, принадлежащими сети кафе.

После этого деньги быстро поступили на счет мужчины.