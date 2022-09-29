Петербуржец ранил ножом директора магазина, чтобы украсть бутылку пива

Посетитель ранил ножом директора магазина из-за бутылки пива. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина пытался украсть из магазина бутылку пива: он взял товар и понес его к выходу. Директор торговой точки попыталась остановить нарушителя. Тогда мужчина достал нож и порезал руку женщины. Инцидент произошел 27 сентября по адресу Подвойского, 8. Об этом сообщает пресс-служба ГУ УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия сразу приехали полицейские Невского района. 25-летнюю девушку госпитализировали, она была в сознании. Мужчина к приезду полиции сбежал, прихватив с собой бутылку, - говорится в сообщении.

В этот же день злоумышленника удалось задержать. 32-летний безработный петербуржец уже ни один раз был осужден. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия. Статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.