Житель Петербурга получил 9,5 лет за жестокое убийство топором на железной дороге

Суд дал 9,5 лет мигранту, зарубившему пассажира на ж/д станции в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчине, который убил незнакомца топором, назначено наказание. Инцидент произошел 18 ноября прошлого года на платформе железнодорожной станции «Пост Ковалерово». Мужчина признан виновным по статьям «кража» и «убийство».

- Он попросил у незнакомца сигарету. А тот отказал ему в грубой форме. Тогда обвиняемый восемь раз ударил потерпевшего по голове, еще бил руками и ногами. А когда мужчина умер, забрал у него телефон и сумку, - рассказали в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Обвиняемый признал свою вину. По решению суда он приговорен к 9,5 годам лишения свободы. Это время он проведет в колонии строгого режима. Родственникам потерпевшего осужденный выплатит один миллион рублей.