Движение по Биржевому мосту запустят 30 ноября

Биржевой мост откроют после ремонта 30 ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долгожданное для всех автомобилистов Петербурга событие произойдет 30 ноября. В этот день будет запущено рабочее движение по Биржевому мосту, который уже год находится на капитальном ремонте.

- Уже 30 ноября по мосту откроется рабочее движение. Этой зимой мост будет выполнять свою главную функцию - переправы, - заявил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что строители держат жесткий график работ и сдадут объект вовремя.

Все заявления губернатор сделал на церемонии торжественной закладки капсулы с посланием в короб противовеса моста. Сам короб залили цементом и закрыли. Вскрыть его должны через 50 лет, при следующем ремонте.

Сделать это должна дочка одного из строителей моста, которая положила в капсулу свой рисунок.

Напомним, что Биржевой мост закрыли на капремонт в октябре 2021 года. С этого времени переправа была полностью закрыта для движения транспорта.