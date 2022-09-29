Число рейсов в Стамбул из Петербурга увеличат до 21 в неделю

Число рейсов из Пулково в Стамбул вырастет с 30 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines увеличивает число рейсов из Петербурга в Стамбул. С 30 сентября лайнеры перевозчика будут делать по семь, а не по четыре рейса в неделю. Об этом информирует пресс-служба аэропорта Пулково.

- Отправление ежедневного рейса из аэропорта имени Сабихи Гекчен в Стамбуле запланировано в 09:55, прибытие в Пулково – в 13:55. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 14:55, прилет в 18:45, - уточняется на сайте аэропорта.

Билеты на рейсы продаются свободно, купить и можно как на сайте авиакомпании, так у билетных агрегаторов и в авиакассах Петербурга.

Вместе с увеличением числа рейсов Pegasus Airlines, общее их число вырастет до 21 в неделю. В Стамбул, Бодрум и Даламан летает также Turkish Airlines, а в Анталью –Turkish Airlines и Southwind Airlines.

Напомним, что с 30 сентября также увеличивается количество рейсов в Киргизию.