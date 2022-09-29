Автобусы 199 и 271 будут объезжать пробку на Парнасе

Маршруты двух автобусов пустят в объезд пробки на проспекте Энгельса. Фото: Комитета по транспорту СПб.

В Санкт-Петербурге автобусы № № 199 и 271 будут курсировать по другому маршруту. Путь следования изменили по просьбам пассажиров, уставшим от пробки на проспекте Энгельса Нововведение вступит в силу 1 октября.

- По проспекту Энгельса обычно затруднено движение, поэтому этот участок исключен из маршрута, чтобы жители района около метро «Парнас» тратили меньше времени на дорогу, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Автобус № 199 сбудет идти от железнодорожной станции «Ручьи» до улицы Михаила Дудина, сворачивать налево, а потом направо на улицу Федора Абрамова. который ранее не охватывал наземный транспорт. Другой автобус, № 271, едет от станции метро «Ладожская» также до Михаила Дудина, потом уходя на Заречную. Оба автобуса заканчивают путь на Толубеевском проезде.

В пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга объяснили, что благодаря таким изменениям автобусы смогут объезжать большую территорию, а значит транспорт станет доступнее еще для нескольких сотен пассажиров.