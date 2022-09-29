Жителя Кингисеппа будут судить за изнасилование и убийство десятилетней девочки

Жителя Кингисеппа будут судить за изнасилование и убийство 10-летней девочки. Фото: СУ СКР по ЛО.

Следователи управления СК по Ленобалсти завершили работу по делу об изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, произошедшем 14 лет назад в Кингисеппе. В жестоком преступлении обвиняют 58-летнего местного жителя, которому на тот момент было 44 года. По данным следствия, в июне 2008 года мужчина пригласил девочку к себе домой, где надругался над ней и задушил. А ночью вынес тело в парк, где закопал.

- В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину, - сообщает пресс-служба областного управления Следкома.

До суда дело дошло только сейчас, так как по горячим следам установить преступника не удалось. Следствие было приостановлено на несколько лет и возобновлено только в 2016 году. А установить и задержать подозреваемого получилось лишь в 2021-м.

А теперь следствие закончено и материалы могут быть переданы в суд для рассмотрения по существу и определения наказания.