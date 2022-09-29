Суд отказал петербуржцу, просившему не закрывать завод Toyota в Шушарах

Суд не стал мешать закрытию завода "Тойота Мотор" в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский райсуд Петербурга отклонил иск жителя города, который просил запретить ликвидацию российского представительства компании «Тойота Мотор», включая закрытие завода Toyota в Шушарах.

- В обоснование иска истец ссылался на то, что 01.09.2020 между ним и ответчиком заключен договор купли-продажи автомобиля LEXUS 350 стоимостью 3 450 000 рублей. В период эксплуатации автомобиля им была выявлена неисправность в виде протекания люка крыши, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам мужчины, люк несколько раз ремонтировали, но он все равно протекал. 8 сентября 2022 года судом была назначена дополнительная экспертиза автомобиля. Пока она не проведена и не получены результаты, петербуржец просил не давать закрываться российскому представительству «Тойоты», чтобы ему было кому предъявить претензии. А в обеспечение иска - арестовать счета ООО «Тойота Мотор» и участок в Шушарах вместе с автозаводом.

Но суд мужчине отказал, объяснив, что требования должны быть соразмерны с претензиями. Другими словами, его LEXUS никак не тянет на стоимость всей производственной площадки.