Коптеры помогают ГИБДД ловить водителей за «встречку» на трассах Ленобласти

Дроны помогают ловить нарушителей на дорогах. Фото: УГИБДД по СПб и ЛО

Дроны-беспилотники помогают инспекторам ГИБДД ловить нарушителей на трассах в Ленобалсти. Летательные аппараты сверху показывают обстановку на дорогах. В том числе замечая любителей езды по встречной полосе.

- Выезды на «встречку» фиксируют квадрокоптеры. За восемь месяцев 2022 года на территории Ленинградской области произошло 219 ДТП по вине водителей автомобилей, совершивших выезд на полосу встречного движения, - отмечают в региональном управлении ГИБДД.

Такие аварии - самые тяжелы по последствиям. С начала года на территории области во встречных ДТП погибли 60 человек. Еще 317 были ранены.

Чтобы предупредить нарушения, на дорогах ставят камеры, а в небо поднимают дроны. Это помогает уменьшать число ДТП и, главное, жертв в них. По сравнению с прошлым годом, число погибших в авариях на встречной полосе снизилось на 11.8%