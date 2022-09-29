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Спорт29 сентября 2022 20:25

«Зенит» разгромно проиграл «Спартаку» в Кубке России 0:3

Это первое поражение в официальных матчах от москвичей за пять лет
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Команда Семака уступила принципиальному сопернику.

Команда Семака уступила принципиальному сопернику.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» разгромно проиграл своему самому заклятому сопернику - московскому «Спартаку». Матч группового этапа Кубка России прошел в столице и закончился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все мячи были забиты во второй половине встречи. Первый тайм закончился нулевой ничьей. Причем пару раз могли забить москвичи, но голкипер Иван Куарезма спас «Зенит». Дважды за хозяев сыграли штанги, после ударов Кузяева и Малкома.

Но за 11 минут до конца основного времени матча «Спартак» прорвало. Сначала на 79-й- минуте забил Промес. Еще семь минут и Соболев удваивает счет а табло. А разгромным его делает тот же Промес, забивший на пятой добавленной минуте.

Это первое поражение «Зенита» от «Спартака» в официальных матчах за последние пять лет.

После проигрыша «Крыльям Советов» в прошлом туре и нынешнего разгрома, сине-бело-голубые опустились в своей группе Кубка России на третье место. В активе у «зенита» только победа над «Факелом» и три очка из девяти возможных.