Циклон «Торви» принесет дожди в Петербург 30 сентября

Новые дожди принесет циклон "Торви" в Петербург 30 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург оказался под влиянием нового циклона. В последний день первого осеннего месяца, 30 сентября 2022 года, в Северную столицу придет циклон "Торви", который принесет новую волну кратковременных дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В последний день сентября на метеорологические условия в Северной столице окажет влияние атлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами "Торви". Надвигаясь с запада, он сделает погоду облачной с неустойчивыми прояснения, временами будут идти дожди, - сообщил синоптик.

Днем воздух в Петербурге прогреется до плюс 10-12 градусов, по Ленинградской области ожидается от 8 до 13 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду.

Зато предстоящие выходные окажутся с более благоприятной погодой. Дождей не будет, а температура воздуха чуть-чуть повысится.