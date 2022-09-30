Мобилизованные жители Петербурга получат по 100 тысяч рублей от правительства города

Мобилизованные в Петербурге получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о поддержке мобилизованных мужчин, а также их семей. Так, город поможет в обеспечении дополнительным обмундированием и спецсредствами граждан, отправившихся на службу. Об этом градоначальник сообщил 29 сентября 2022 года.

- Мобилизованные получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Добровольцам предоставят выплаты в размере 300 тысяч рублей, - уточник губернатор.

На данный момент в Петербурге сформированы три добровольческих батальона – «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Для их семей организуют социальную поддержку: бесплатные завтраки и обеды для детей в школах и детских садах, освободят от платы в дошкольных учреждениях, внеочередное поступление в детские сады и школы, бесплатные путевки в детские лагеря, а также множество других мер.