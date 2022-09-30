Полиция со штурмом накрыла нелегальное казино в Петербурге

Полиция со штурмом накрыла незаконное казино в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге накрыли очередное нелегальное казино. Сотрудники полиции вместе с СОБР Росгвардии со штурмом проникли в заведение, которое было организовано в одной из квартиры жилого дома Выборгского района. Об этом 30 сентября 2022 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В ходе работы по ранее возбужденному уголовному делу была выявлена квартира, где осуществлялась незаконная игорная деятельность. Казино располагалось в трехкомнатной квартире дома 21 по улице Сикейроса, - рассказали в полиции.

В момент штурма в казино находились три клиента и два администратора - 37-летний мужчина и 41-летняя женщина. На работников казино возбудили уголовное дела.

Также в квартире полицейские нашли 27 игровых автоматов и 13 компьютеров, оборудованных для азартных игр.