Годовалая девочка чуть не задохнулась в Петербурге, застряв в детском стуле

Годовалая девочка чуть не погибла в Купчино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге в Купчино чуть не погибла годовалая девочка. Малышка повисла головой на детском стуле и начала задыхаться. Благо, мама вовремя заметила это и вызвала скорую помощь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Инцидент произошел 28 сентября 2022 года в квартире на улице Белы Куна. Мама оставила девочку одну в комнате и пошла ухаживать за другими детьми. В семье есть еще мальчики шести и двух лет. В это время малышка просунула голову сидением и нижней перекладиной детского стула, после чего начала задыхаться, - рассказал источник.

Прибывшая на вызов бригада скорой помощи реанимировала годовалого ребенка и госпитализировала в Детскую больницу №5 имени Филатова,

Сейчас малышка находится под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как тяжелое.