Сентябрь 2022 года стал на 2 градуса холоднее нормы для Петербурга

Сентябрь 2022 года стал холоднее нормы в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На дворе последний день сентября. Поэтому главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел предварительные итоги. Первый осенний месяц 2022 года оказался довольно холодным, причем, температура воздуха в среднем оказалась на два градуса меньше климатической нормы.

- Сентябрь 2022 года станет холодным, с аномалией температуры воздуха от нормы в минус 2 градуса. Средняя температура воздуха в сентябре чуть выше плюс 10 градусов, повторяющаяся два года подряд, не отмечалась в Санкт-Петербурге уже давно, - рассказал синоптик.

Немного теплее, но тоже прохладно было в сентябре 2008 года. Тогда температура составила плюс 10,7 градусов. А еще холоднее было в 1996 году - всего плюс 9,7 градусов.

Что касается дождей, то итоги еще не подведены, так как 30 сентября снова ожидаются осадки. Зато предстоящие выходные обещают быть сухими и чуть более теплыми.