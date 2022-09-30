Синоптик пообещал теплую и сухую погоду в первые выходные октября в Петербурге

Первые выходные октября в Петербурге будут теплые и сухие Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый осенний месяц подходит к концу. В Санкт-Петербурге сентябрь заканчивается дождями и прохладной. Но зато октябрь порадует горожан погодой. Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в субботу и воскресенье, 1 и 2 октября 2022 года, в городе будет сухо и тихо, а также немного теплее, чем в последние дни.

- В субботу с воскресеньем уже будет сухо. Надеюсь, что и солнце появиться, да еще и тихо будет. Температура воздуха не достигнет плюс 15 градусов, как хотелось бы, но до 12-13 градусов тепла воздух прогреваться будет, - отметил специалист.

Самое время в такую погоду отправиться на прогулку по городу или в лес, попробовать поискать хоть какие-то грибы, которых в этом году неурожай.

А 30 сентября в Петербурге прохладно и ожидаются дожди.