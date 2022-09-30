Трое подростков обокрали храм в Ленинградской области

Два подростка и юнец обокрали храм в Кингисеппе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области трое подростков обокрали храм, расположенный в городе Кингисепп. Утром 28 сентября 2022 года в местную полицию обратился настоятель Храма всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших. Он рассказал, что кто-то проник в церковь и забрал драгоценности с алтаря. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам священника, неизвестный преступник, используя выступы и водосточные трубы, забрался на колокольню. Далее через незапертый люк колокольни проник в помещение церкви и украл два наперсных креста, находившихся в алтаре, - рассказал источник.

В ночь на 29 сентября в Кингисеппе у дома 16 по улице Строителей полиция задержала подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель. Выяснилось, что вместе с ним в храм забирались еще двое подростков. Их пока разыскивают.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.