Женщина спустила с лестницы пенсионера в доме на севере Петербурга

Пенсионер попал в реанимацию после конфликта с соседкой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер попал в больницу после конфликта с соседкой. Вечером 29 сентября 2022 года в полицию обратились жильцы одного из домов на улице Композиторов в Выборгском районе, которые нашли лежащего без сознания мужчину на лестничной клетке. Об этом сообщает "Мойка78".

- Прибывшие на место медики госпитализировали 62-летнего пенсионера. Он был в тяжелом состоянии, с сотрясением мозга, а также множеством других травм, - рассказали в издании.

Также проверку устроили сотрудники полиции. Они выяснили, что пенсионер поссорился с 34-летней соседкой. По предварительным данным, женщина ударила ногой мужчину, после чего спустила его с лестницы.

На данный момент женщину задержали. Полиция выясняет причину конфликта и все обстоятельства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.