Большие очереди на вокзалах Петербурга появились 30 сентября

На вокзалах Петербурга появились очереди Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова транспортный коллапс. На этот раз утром 30 сентября 2022 года на вокзалах города образовались большие очереди. Отмечается, что причиной этому стал сбой работы сервиса РЖД, из-за чего пассажиры не смогли купить билеты на электрички удаленно. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

-При попытке приобрести билет в соответствующем сервисе РЖД появляется уведомление о временных неполадках из-за технических работ. Из-за этого многие пассажиры отправились оплачивать поездки в кассы, - сообщает издание.

В пресс-службе Северо-Западной пассажирской компании отметили, что сбой произошел из-за проблем с платежным шлюзом одного из банков. Компания сообщает, что уже работает над устранением ошибки, которая будет исправлена в ближайшее время. Пока что билеты на электрички и поезда можно купить только в кассах.