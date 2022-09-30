Крупного наркодельца задержали спустя 15 лет розыска в Петербурге

В Петербурге задержали наркодельца спустя 15 лет розыска / Фото: УФСИН по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали крупного торговца наркотиками, который скрывался от правосудия более 15 лет. Его разыскали сотрудники УФСИН. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Об этом 30 сентября 2022 года рассказали в УФСИН по Петербургу и Ленинградской области.

- Разыскиваемый скрылся от следствия в 2006 году. В 2008 году суд осудил его заочно по статье за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере к десяти годам лишения свободы строгого режима, - рассказали в пресс-службе управления.

Долгие годы мужчине удавалось скрываться от правосудия, так как он знал, что находится в розыске. Нашли наркодельца в одном культурном заведении Северной столицы на Театральной площади, где мужчина неофициально подрабатывал подсобным рабочим.

В настоящее время задержанный заключен под стражу.