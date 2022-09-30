Более 8 тысяч жителей Петербурга получили повестки по мобилизации

Более 8 тысячам граждан Петербурга вручены повестки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала объявления частичной мобилизации повестки с требованием явиться в военкомат вручили более чем 8 тысячам жителей. Об этом 30 сентября 2022 года сообщил заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов.

- Более 8 тысячам граждан города вручены повестки. Всем им вручаются мобилизационные предписания. На обратной стороне перечень предметов, которые нужно брать с собой. Документы: паспорт, военный билет ,санитарная книжка и водительские права, а также предметы личной гигиены и туалетные принадлежности на одни сутки, - рассказал Ильфат Абзалов.

Также он уточнил, что повестки могут вручать только сотрудники военкомата, сотрудники полиции и уполномоченные лица.