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Общество30 сентября 2022 10:17

Более 8 тысяч жителей Петербурга получили повестки по мобилизации

Об этом рассказал заместитель главы военного комиссариата города
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Более 8 тысячам граждан Петербурга вручены повестки

Более 8 тысячам граждан Петербурга вручены повестки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с начала объявления частичной мобилизации повестки с требованием явиться в военкомат вручили более чем 8 тысячам жителей. Об этом 30 сентября 2022 года сообщил заместитель военного комиссара города полковник Ильфат Абзалов.

- Более 8 тысячам граждан города вручены повестки. Всем им вручаются мобилизационные предписания. На обратной стороне перечень предметов, которые нужно брать с собой. Документы: паспорт, военный билет ,санитарная книжка и водительские права, а также предметы личной гигиены и туалетные принадлежности на одни сутки, - рассказал Ильфат Абзалов.

Также он уточнил, что повестки могут вручать только сотрудники военкомата, сотрудники полиции и уполномоченные лица.