Восемь незаконно мобилизованных мужчин в Петербурге вернули домой

В Петербурге вернули домой восемь незаконно мобилизованных мужчин Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель военного комиссара Санкт-Петербурга полковник Ильфат Абзалов рассказал о случаях незаконной мобилизации в городе. На данный момент восемь человек, которые были мобилизованы ошибочно уже возвращены домой. Об этом стало известно 30 сентября 2022 года.

- Мобилизация в России не проводилась длительное время. Со всеми ошибками разбираемся, устраняем. На сегодняшний день во всех регионах возвращают домой мобилизованных незаконно. У нас есть восемь таких случаев. Все жалобы рассмотрели и вернули мужчин домой, - сообщил Абзалов.

В одном случае был мужчина с четырьмя детьми, из которых трое его родные, а один приемный. Также был призван мужчина, на иждивении коротого мать, за которой необходим уход.

- У него есть еще брат родной, который мог бы присмотреть за матерью. Но мы отнеслись по-человечески и вернули его, - отметил представитель комиссариата.