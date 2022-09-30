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Общество30 сентября 2022 10:35

Военкомат Петербурга заявил, что призыву подлежат только граждане категории годности А и Б

В первую очередь под мобилизацию попадают мужчины с военными специальностями и боевым опытом
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Призыву на военную службу по мобилизации в Петербурге подлежат только граждане категории годности А и Б.

Призыву на военную службу по мобилизации в Петербурге подлежат только граждане категории годности А и Б.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военкомат Санкт-Петербурга разъяснил, кто именно на данный момент попадает под частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, у которых в военном билете категория годности А и Б. Об этом 30 сентября 2022 года заявил заместитель военного комиссара Северной столицы полковник Ильфат Абзалов.

- Призыву подлежат граждане в запасе, прежде всего те, у кого есть военные учетные специальности и имеют боевой опыт, опыт службы. Предпочтительно первый разряд. А также годен по здоровью полностью А или Б, категории, - пояснил Абзалов.

Полковник уточнил, что к категории А относятся сержанты и прапорщики в возрасте до 35 лет. Также при частичной мобилизации востребованы стрелки, танкисты, механики и артиллеристы. Для территориальной обороны подходят те, у кого в военном билете указан 2 и 3 разряд - это мужчины в возрасте до 50 лет.