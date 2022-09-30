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Общество30 сентября 2022 10:54

В военкоматах Петербурга не проводят медкомиссию при мобилизации

Об этом сообщил заместитель военкома города Ильфат Абзалов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Военком Петербурга объяснил, почему при мобилизации не проводится медкомиссия.

Военком Петербурга объяснил, почему при мобилизации не проводится медкомиссия.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военный комиссариат Петербурга, объяснил, почему в городских военкоматах не проводят медкомиссию при частичной мобилизации. По словам полковника Ильфата Абзалова, такого правила просто не предусмотрено. Комиссия медиков смотрит только срочников.

- Действительно, медкомиссия с мобилизованными не проводится. С такими призывниками проводят только обычный медицинский осмотр. Врач посмотрит гражданина в военкомате. Если мобилизованный ранее не предоставил в военкомат новые документы по здоровью, то нужно принести их и подтвердить наличие болезней или другие отклонения по здоровью. Врач рассмотрит документы и примет решение – идет человек либо на дополнительное обследование с отсрочкой, либо на мобилизацию. – рассказал заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов.

Добавим, что в Северной столице работает горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. В частности, там могут подсказать, куда жаловаться не незаконную мобилизацию.