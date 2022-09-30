В военкоматах Петербурга не проводят медкомиссию при мобилизации

Военком Петербурга объяснил, почему при мобилизации не проводится медкомиссия. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военный комиссариат Петербурга, объяснил, почему в городских военкоматах не проводят медкомиссию при частичной мобилизации. По словам полковника Ильфата Абзалова, такого правила просто не предусмотрено. Комиссия медиков смотрит только срочников.

- Действительно, медкомиссия с мобилизованными не проводится. С такими призывниками проводят только обычный медицинский осмотр. Врач посмотрит гражданина в военкомате. Если мобилизованный ранее не предоставил в военкомат новые документы по здоровью, то нужно принести их и подтвердить наличие болезней или другие отклонения по здоровью. Врач рассмотрит документы и примет решение – идет человек либо на дополнительное обследование с отсрочкой, либо на мобилизацию. – рассказал заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов.

Добавим, что в Северной столице работает горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. В частности, там могут подсказать, куда жаловаться не незаконную мобилизацию.