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Общество30 сентября 2022 11:02

Останки 12 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, захоронили в Петербурге

На церемонии захоронения присутствовали родственники одного из красноармейцев
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге простились с воинами Красной Армии, погибшими в годы Великой Отечественной войны

В Петербурге простились с воинами Красной Армии, погибшими в годы Великой Отечественной войны

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония захоронения 12 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Погребение состоялось на воинском участке Старо-Пановского кладбища. Об этом 30 сентября 2022 года рассказали в Смольном.

- Поисковики проводят большую и очень важную работу по сохранению нашего исторического наследия. Благодаря их усилиям еще одной семье удалось узнать, где покоится их предок, а неопознанные останки воинов будут захоронены с воинскими почестями, - сказал губернатор Александр Беглов.

Останки воинов были обнаружены в Московском районе Петербурга в окрестностях деревни Кокколево. Благодаря солдатскому медальону удалось установить имя одного из погибших. Это уроженец Ленинграда, старшина Михаил Андреевич Колчин. Его родственники присутствовали на церемонии. Имена остальных бойцов неизвестны.