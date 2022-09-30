Сезон фонтанов завершится в Петербурге 1 октября

Сезон петербургских фонтанов готовится к завершению Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге завершается сезон фонтанов. Уже 1 октября 2022 года специалисты "Водоканала" начнут отключать первые комплексы и переводить их на зимний режим. Первыми в "спячку" отправят Фонтаны на Московской площади и площади Ленина, светомузыкальные фонтаны в Кронштадте и Петергофе, а также фонтан "Крестики-нолики" в Сестрорецке. Об этом сообщили в Смольном.

- При консервации специалисты сливают воду из трубопроводной системы, демонтируют насосное оборудование и подсветку, герметизируют и подготавливают устройства фонтана к холодам, - рассказали в городской администрации.

Остальные фонтаны будут постепенно выключать до 17 октября. В случае, если в городе ударят заморозки, то консервация фонтанов будет ускорена.