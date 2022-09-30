План по мобилизации в Петербурге выполнен на 30%

План по частичной мобилизации в Петербурге выполнили на 30% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге план по частичной мобилизации выполнен на 30 процентов. Об этом 30 сентября 2022 года заявил заместитель военкома Северной столицы Ильфат Абзалов. Однако, сколько именно человек составляет этот план, он сообщать отказался.

- Информация носит закрытый характер. Но на сегодняшний день призвано около 30 процентов, - отметил полковник.

Также Абзалов рассказал, что в Петербурге повестки вручили уже более 8 тысячам жителей города. Вероятно, что общий план по частичной мобилизации в Северной столице может составлять около 30 тысяч человек.

Помимо этого полковник уточнил, что в Петербурге призывают только тех, у кого в военном билете стоит категория А и Б. Имеются случаи ошибок. Так, восемь ошибочно отправленных на мобилизацию граждан уже вернули домой.