Упавшее дерево раздавило машину в Василеостровском районе

Дерево раздавило "Фольксваген" на Наличной улице. Фото: vk.com/spb_today

Рухнувшее дерево придавило припаркованную легковушку во дворе дома на Наличной улице. ЧП произошло около полудня пятницы у дома номер 40, корпус 4. Местные жители сначала услышали хруст, потом грохот, а потом их глазам предстала картина: громадная ива лежит на белом «Фольксвагене». Досталось и соседнему «Рено».

- Не доброе утро из-за упавшего дерева на Наличной, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам местных жителей, причиной падения дерева могло стать обеднение почвы. Из-за отсутствия богатого черноземом грунта и перегноя, корням приходится держаться лишь за рыхлый песок. В результате мало-мальский ветер может легко повалить растение.

Одни петербуржцы упрекают в халатности коммунальные службы, а другие советуют водителям не парковать машины где попало. В особенности во дворах.