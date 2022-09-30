В Пушкине продавец магазина прогнал вооруженных грабителей стулом

В Пушкине поймали двух грабителей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Простой продавец продуктового магазина смог дать отпор двум вооруженным грабителям. Раним утром 29 сентября в круглосуточную торговую точку, расположенную на улице Радищева в Пушкине, вломились двое молодых людей с ножом. Они потребовали денег, но продавец взял в руки стул и отбился от нападавших.

- Грабители решили не испытывать судьбу и убежали, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Продавец вызвал полицию Уже через несколько минут сотрудники полиции задержали налетчиков по приметам. Ими оказались парни 18 и 20 лет от роду. У них изъяты два ножа. Сейчас подозреваемые находятся в КПЗ, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Обоим грозит до десяти лет лишения свободы по статье «разбой».