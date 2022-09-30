Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2022 12:47

В Пушкине продавец магазина прогнал вооруженных грабителей стулом

Подозреваемых задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Пушкине поймали двух грабителей.

В Пушкине поймали двух грабителей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Простой продавец продуктового магазина смог дать отпор двум вооруженным грабителям. Раним утром 29 сентября в круглосуточную торговую точку, расположенную на улице Радищева в Пушкине, вломились двое молодых людей с ножом. Они потребовали денег, но продавец взял в руки стул и отбился от нападавших.

- Грабители решили не испытывать судьбу и убежали, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Продавец вызвал полицию Уже через несколько минут сотрудники полиции задержали налетчиков по приметам. Ими оказались парни 18 и 20 лет от роду. У них изъяты два ножа. Сейчас подозреваемые находятся в КПЗ, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Обоим грозит до десяти лет лишения свободы по статье «разбой».