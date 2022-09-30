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Общество30 сентября 2022 13:19

Грязную воду сливали в Финский залив на намыве Васильевского острова

Поверку начал Росприроднадзор
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Подозрительные трубы со сточной водой заметили на намыве. Фото: СЗУ РПН

Подозрительные трубы со сточной водой заметили на намыве. Фото: СЗУ РПН

Северо-Западное управление Росприроднадзора начало проверку по жалобам жителей Василеостровского района, которые заметили сточные трубы на берегу Финского залива, из которых в залив текла грязная вода. Известно, что рядом строится новый крупный жилой комплекс.

- Обнаружено девять труб, по которым сбрасывались замутненные стоки коричневого цвета, - сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Инспекторы ведомства взяли пробы сточных вод, их отправят в лабораторию для исследования на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Сейчас в Росприроднадзоре выясняют, на чьем балансе содержатся трубы и кто должен отвечать за возможное загрязнение акватории Финского залива.