Три кенгуру и пятнистая генета вылетели из Пулково в Красноярский край

Пятнистая генета улетела из Ленинградского зоопарка в Красноярский. Фото: Северо-Западное управление Россельхознадзора.

Из аэропорта Пулково на самолете вылетели три кенгуру Бенетта и одна пятнистая генета. Экзотические животные раньше жили в Ленинградском зоопарке, а теперь отправились в зоопарк Красноярского края.

- У кенгуру и генеты проверены ветеринарные документы и состояние здоровья. Условия транспортировки соблюдены, - рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После завершения всех необходимых процедур и осмотров ветеринарными врачами три кенгуру и пятнистая генета отправились к новому месту жительства.

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