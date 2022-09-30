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Дом. Семья30 сентября 2022 13:39

Три кенгуру и пятнистая генета вылетели из Пулково в Красноярский край

Животные жили в Ленинградском зоопарке
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пятнистая генета улетела из Ленинградского зоопарка в Красноярский. Фото: Северо-Западное управление Россельхознадзора.

Пятнистая генета улетела из Ленинградского зоопарка в Красноярский. Фото: Северо-Западное управление Россельхознадзора.

Из аэропорта Пулково на самолете вылетели три кенгуру Бенетта и одна пятнистая генета. Экзотические животные раньше жили в Ленинградском зоопарке, а теперь отправились в зоопарк Красноярского края.

- У кенгуру и генеты проверены ветеринарные документы и состояние здоровья. Условия транспортировки соблюдены, - рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

После завершения всех необходимых процедур и осмотров ветеринарными врачами три кенгуру и пятнистая генета отправились к новому месту жительства.

Напомним, что ранее "Комсомолка" писала о лисенке, который поселился в Павловском парке. Малыш любопытный и смелый, с удовольствием принимает лакомства от посетителей паркового комплекса.