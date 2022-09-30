Российским туристам аннулируют визы на границе с Финляндией

Финские пограничники начали аннулировать визы российским туристам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Россиян, пытающихся пересечь границу с Финляндией после полуночи 30 сентября, не пропускают в страну и аннулируют туристические визы. Информация об этом появилась в Telegram-чате «На Границе.Ру». По словам пользователей, такие ограничения ввели на пункте пропуска Торфяновка.

- На Торфяновке с турвизами всех разворачивают. Долго осматривают автобусы. Визы аннулируют у тех, кто доезжает с ними до КПП, - пишет участник чата.

Подобные ситуации наблюдаются и в других пунктах пропуска.

- Час назад жена из Иматры возвращалась в Светогорск. Видела там плачущую женщину. Она не успела въехать в Финляндию этой ночью, поэтому пересечение границ считается незаконным. Визу ей аннулировали, - рассказывает другой пользователь.

Напомним, граница будет открыта для россиян, посещающим страну по конкретным обстоятельствам. Среди таких причин визита учеба, работа, наличие родных или недвижимости, а также «гуманитарные причины».