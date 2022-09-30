Автобус выбил легковушку на газон на юге Петербурга

Иномарка вылетела на газон после ДТП с автобусом. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на юге Петербурга. Днем в пятницу на бульваре Новаторов рейсовый МАЗ ударил в бок легковую «Тойоту». От удара иномарку выбросило на газон через тротуар.

- Автобус припарковал «Тойоту» на газоне на бульваре Новаторов, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

По словам свидетелей аварии, удар пришелся в водительскую сторону легковушки. А сам автобус после ДТП врезался в заборчик, пробил его и застыл под деревом на газоне.

- Там изгиб дороги под 90 градусов за бывшим кинотеатром «Нарвский». Судя по фото, автобус поехал прямо, попутно забодав легковушку, - пишут горожане в комментариях.

Точной информации о пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы города.