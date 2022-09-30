Движение по Шуваловскому проспекту перекроют из-за ремонта 1 и 2 октября

Участок Шуваловского проспекта будет закрыт до окончания ремонта 2 октября. Фото: Яндекс.Карты.

На два дня в начале октября будет закрыт проезд по части Шуваловского проспекта. Об этом жителей Приморского района Петербурга предупреждают в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

- С 1 по 2 октября закрывается движение транспорта по Шуваловскому проспекту в направлении от Планерной улицы до Комендантского проспекта, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Причиной ограничений станет вездесущий дорожный ремонт. Он идет на Шуваловском проспекте с 20 сентября и последний его этап закончится как раз 2 октября.

Кроме этого, на севере Петербурга с 1 октября появится еще один проблемный для водителей адрес. По 5 октября будет ограничен проезд транспорта по Литовской улице на участке от Лесного до Полюстровского проспекта.