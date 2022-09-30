Иск о ликвидации движения «Весна» подала прокуратура Петербурга

Прокуратура потребовала запретить движение "Весна" в России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск в суд с требованием запретить деятельность общественно-политического движения «Весна». В обоснование иска прокурорские работники указали на признаки экстремизма в действиях активистов «Весны».

- Движением создаются условия для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране, формируется общественное мнение о необходимости смены власти в РФ, - сообщает пресс-служба Прокуратуры.

В ведомстве отмечают, что члены движения организуют проведение массовых мероприятий совершают экстремистские правонарушения для достижения указанных целей.

30 сентября прокуратурой направлен иск в суд с требованием о ликвидации «Весны», а до решения суда, прокурор города запретил деятельность движения в России.