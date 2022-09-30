Горячие линии для обращений по мобилизации открыла прокуратура Петербурга

Прокуратура Петербурга открыла горячие линии по частичной мобилизации.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Прокуратура Санкт-Петербурга открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации в центральном аппарате ведомства, а также во всех районных прокуратурах города. По распоряжению сластей, прокурорские работники будут контролировать исполнение закона при проведении мобилизации, дабы избежать ошибок и нарушений прав горожан.
- По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, - отмечают в пресс-службе прокуратуры.
Обращения по номеру центрального аппарата - 8(812)315-48-53 - принимаются круглосуточно, а районные горячие линии работают с 9 до 18 часов.
Напомним, что писать обо всех спорных случаях мобилизации призвал ранее губернатор Санкт-Петербурга. Обращение можно оставить на его странице ВКонтакте.
Прокуратура Адмиралтейского района: 8(812)310-29-36;
Прокуратура Василеостровского района: 8(981)850-51-06;
Прокуратура Выборгского района: 8(904)334-73-28;
Прокуратура Калининского района: 8(999)041-35-92;
Прокуратура Кировского района: 8(931)262-07-70;
Прокуратура Колпинского района: 8(931)335-45-57, 8(905)266-69-99;
Прокуратура Красногвардейского района: 8(921)441-35-15;
Прокуратура Красносельского района: 8(812)365-97-03;
Прокуратуры Кронштадтского и Курортного районов: 8(904)605-64-80;
Прокуратура Московского района: 8(951)689-29-71;
Прокуратура Невского района: 8(904)009-87-69;
Прокуратура Петроградского района: 8(950)045-60-86;
Прокуратура Петродворцового района: 8(999)182-10-70;
Прокуратура Пушкинского района: 8(812)476-85-69;
Прокуратура Приморского района: 8(981)721-71-00;
Прокуратура Фрунзенского района: 8(953)173-67-47;
Прокуратура Центрального района: 8(981)152-03-95;