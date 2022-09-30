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Общество30 сентября 2022 16:34

Горячие линии для обращений по мобилизации открыла прокуратура Петербурга

Телефоны работают во всех районах города
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Прокуратура Петербурга открыла горячие линии по частичной мобилизации.

Прокуратура Петербурга открыла горячие линии по частичной мобилизации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Санкт-Петербурга открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации в центральном аппарате ведомства, а также во всех районных прокуратурах города. По распоряжению сластей, прокурорские работники будут контролировать исполнение закона при проведении мобилизации, дабы избежать ошибок и нарушений прав горожан.

- По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия, - отмечают в пресс-службе прокуратуры.

Обращения по номеру центрального аппарата - 8(812)315-48-53 - принимаются круглосуточно, а районные горячие линии работают с 9 до 18 часов.

Напомним, что писать обо всех спорных случаях мобилизации призвал ранее губернатор Санкт-Петербурга. Обращение можно оставить на его странице ВКонтакте.

Прокуратура Адмиралтейского района: 8(812)310-29-36;

Прокуратура Василеостровского района: 8(981)850-51-06;

Прокуратура Выборгского района: 8(904)334-73-28;

Прокуратура Калининского района: 8(999)041-35-92;

Прокуратура Кировского района: 8(931)262-07-70;

Прокуратура Колпинского района: 8(931)335-45-57, 8(905)266-69-99;

Прокуратура Красногвардейского района: 8(921)441-35-15;

Прокуратура Красносельского района: 8(812)365-97-03;

Прокуратуры Кронштадтского и Курортного районов: 8(904)605-64-80;

Прокуратура Московского района: 8(951)689-29-71;

Прокуратура Невского района: 8(904)009-87-69;

Прокуратура Петроградского района: 8(950)045-60-86;

Прокуратура Петродворцового района: 8(999)182-10-70;

Прокуратура Пушкинского района: 8(812)476-85-69;

Прокуратура Приморского района: 8(981)721-71-00;

Прокуратура Фрунзенского района: 8(953)173-67-47;

Прокуратура Центрального района: 8(981)152-03-95;