Поезда встали в тоннелях на пятой линии метро Петербурга

На пятой линии метро произошел сбой. Фото: Роман ЛЯЛИН

Сбой в движении произошел на пятой линии метро. Поезда встали в тоннелях между «Чкаловской» и «Старой Деревней». Где-то людей высаживают из вагонов. А другие пассажиры, доехавшие до своей станции, сообщают о скоплении полиции.

- На пятой ветке какие-то проблемы. Нас сначала посадили на «Чкаловской», потом попросили освободить все вагоны. И поезд уехал без нас. Следующий пошел только до «Старой деревни», не до конечной. Теперь остановились, не доехав до станции. Стоим в тоннеле, - пишут читатели «КП-Петербург».

- Я только что ехала - со «Старой деревни» до «Комендантского проспекта» много полиции было в вагонах было.

Позднее пассажиры сообщили, что все нормализовалось и поезда пошли до конечной станции.

Официально пресс-служба метрополитена не сообщает о сбое в движении. Причины инцидента уточняются.