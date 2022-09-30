Петербурженка отсудила 43 миллиона рублей за бракованную «Ауди»

Петербурженка отсудила 43 миллиона рублей за машину стоимостью в 5,7 миллиона. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Петербурга выиграла дело у российского представительства немецкого автоконцерна «Фольксваген». Истица требовала вернуть ей деньги за бракованную машину, а также выплаить компенсацию. Причем речь шла не бюджетном авто, а о премиальном «заряженном» бизнес-седане AUDI A8L, в комплектации 55 TFSI quattro tiptronic. По состоянию на 2018 год машина стоила 5,7 миллиона рублей.

- Согласно условиям договора, гарантийный срок составляет четыре года. В течение четвертого года гарантийного срока автомобиль неоднократно находился в ремонте для устранения различных недостатков в общей сложности 41 день, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но после последнего ремонта в апреле 2022 года хозяйка отказалась забирать машину из сервиса официального дилера, ссылаясь на нарушение сроков работ. Женщина написала в представительство «Фольксвагена» и потребовала вернуть ей деньги, плюс выплатить компенсацию. Получив отказ, она пошла в суд.

В итоге суд встал на ее сторону, присудив к выплате стоимость иномарки, компенсацию морального вреда, прочие убытки, штрафы и так далее. Всего 43 миллиона рублей. Но решение еще может быть обжаловано.