Пожар в шаверме «Кручу-верчу» произошел на Боровой улице в Петербурге

На боровой улице горло кафе-шаверма. Фото: vk.com/spb_today

Огненным и дымным получился вечер пятницы для посетителей кафе-шавермы «Кручу-верчу», что на Боровой улице в Петербурге. Около 21:00 они заметили неладное, а точнее огонь, охвативший треть площади заведения.

- Пожар на Боровой 24. Горит заведение на первом этаже. Пожарные и скорые на месте. Возможно задымление верхних этажей, - сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место были вызваны спасатели. К моменту их приезда из 15 квадратных метров площади мини-кафе горело уже пять. На ликвидацию пожара вместе с дорогой понадобилось всего 15 минут. В 21:11 пламя было потушено

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания установят дознаватели.