Останки солдат Великой Отечественной войны захоронили в Петербурге

В Петербурге похоронили останки красноармейцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Останки 12 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны захоронили на кладбище в Старо-Паново. Имя одного из неизвестных бойцов даже удалось установить. Все благодаря поисковикам отряда «Рубеж-2», обнаружившим солдатский медальон.

- Погибшим у деревни Коккорево оказался старшина Михаил Андреевич Колчин, уроженец Ленинграда. На церемонии захоронения присутствовали его родственники, - сообщает пресс-служба Смольного.

К сожалению, установить личности остальных павших бойцов не удалось. Но поисковики в любом случае продолжат свою работу по раскопкам на местах сражений. Всего с 1990 года, за время работы ленинградского-петербургского поискового движения, были обнаружены останки 30 тысяч солдат и офицеров. Семь тысяч имен удалось восстановить.